Vodjes papier blijken antieke paspoorten: 'Dat die zo groot waren vroeger'

Detail van het paspoort uit 1810 (Beeld: Omroep West)

DEN HAAG - Kees van der Zwan kon zijn ogen niet geloven. De voormalige HTM-buschauffeur kocht een 19e eeuws prentenboek over de veroveringen van Napoleon, en daar vielen twee losse papieren uit die bij nadere bestudering paspoorten bleken te zijn. 'Eén paspoort uit die tijd is al zeldzaam, maar twee tegelijk, ja, geweldig.'

De paspoorten zijn van een echtpaar uit België, meneer Mommaerts en 'mevrouw de echtgenote van Mommaerts, geboren De Ridder', zo vermelden de stukken papier. Het exemplaar van 'Sieur Mommaerts' dateert uit 1810, en is eigenlijk een laisser-passer voor reizen door het Franse keizerrijk. 'Ik had nooit gedacht dat een paspoort uit die tijd zo groot zou zijn, meer dan A4 formaat,' zegt Kees van der Zwan.



'In naam van Napoleon, keizer der Fransen, verleen de houder hiervan steun in tijden van nood,' zo vermeldt het document van Mommaerts in het frans. Op het paspoort, dat een jaar geldig is, staat vermeldt dat de eigenaar 1,65 m. lang is, bruine ogen heeft, bruin haar, een baard en een grote neus.



Belgisch paspoort



Het papier van mevrouw Mommaerts dateert uit 1839, dus na de Belgische onafhankelijkheid van Nederland. Haar paspoort begint dan ook met 'in naam van de koning der Belgen', en is onder meer voorzien van een handgeschreven visum. 'Kijk,' wijst Kees van der Zwan, 'getekend op 5 november 1840 door de politiecommissaris van Brussel, geldig voor reizen naar Groningen, Utrecht en Holland.' Een blauw stempel van de commissaris bezegelt het handschrift.



'Ik verzamel alles over Napoleon, dus zo'n paspoort uitgegeven uit zijn naam vind ik prachtig,' zegt Van der Zwan. 'Mijn vrouw vroeg meteen "gaan we nou op cruise?", maar nee, zoveel is het ook weer niet waard.'



Koetsenbouwer



De verzamelaar is vooral blij met de unieke stukken. 'Het gaat me om de geschiedenis, en ik vind het leuk dit ik dit zomaar in handen mag krijgen.' Volgens Van der Zwan was Mommaerts koetsenbouwer in de tijd van Napoleon, en werd hij later advocaat.



Beide namen komen nog altijd voor. 'Ze zijn getrouwd in Stabroek, bij Brussel, en ze hebben waarschijnlijk tot de dood van Mommaerts in Brussel gewoond.' Van der Zwan is benieuwd of er onder de Mommaertsen die vandaag de dag leven nazaten zijn van de paspoorthouder. 'Je weet nooit, het zou kunnen toch?'