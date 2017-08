Hagenaar viert vakantie naast bosbrand Ibiza: 'De halve berg staat in de fik'

(Beeld: Kasper Bakker)

DEN HAAG - Hagenaar Kasper Bakker is op vakantie in Ibiza waar vanmiddag een bosbrand uitbrak. 'Het begon als een klein brandje, zo'n vier minuten rijden van ons resort, nu staat de halve berg in de fik'.

'De brand begon om iets voor 16.00 uur op de droge hei, nog geen half uur later werden mensen geëvacueerd.' De Hagenaar verblijft in resort Stella Maris. 'Tot nu toe zijn we hier veilig maar dat komt omdat de wind de andere kant op waait, als de wind draait weet ik niet of we hier wel kunnen blijven', meldt Bakker.



Vooralsnog lijkt het dus veilig. 'Vanaf het resort kunnen we de brand goed zien, we zien vooral heel veel rook.' Twee helikopters en een watervliegtuig vliegen af en aan om de brand te blussen. Het is afwachten en hopen dat de brand snel onder controle is.'