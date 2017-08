Stefan Küng wint etappe BinckBank Tour in Leidschendam-Voorburg

Stefan Küng tijdens de BinckBank Tour in Leidschendam-Voorburg (Foto: ANP)

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De Zwitser Stefan Küng heeft dinsdag de tweede etappe van de BinckBank Tour gewonnen. Hij won de tijdrit over 9 kilometer in de gemeente Leidschendam-Voorburg in de stromende regen.









De Pool Maciej Bodnar werd op 4 seconden van Küng tweede. Tom Dumoulin was derde op 5 seconden. De top drie was vroeg gestart in Voorburg waar het in de loop van de dag steeds harder ging regenen.



Naar België



Woensdag gaat de BinckBank Tour, de opvolger van de Eneco Tour, verder met een vlakke rit op Belgische bodem van Blankenberge naar Ardooie.

