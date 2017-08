Kunstenaar begint aan muurschildering voor tweeling (80) uit Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het was al een tijdje een grote wens van Wil en Adri van Dolder uit Alphen aan den Rijn: een enorme muurschildering aan de zijkant van de flat waar ze tegenaan kijken. Vorige week kregen de twee zussen het cadeau voor hun tachtigste verjaardag.

Kunstenaar Joost Zwanenburg is maandag begonnen aan de klus. ‘We zijn begonnen met de achtergrond die we nu gaan invullen met allemaal kleuren’, vertelt hij. ‘Uiteindelijk gaan we de sterren met hardere kleuren aanbrengen.’Want op de muur komt een enorme sterrenhemel. ‘Waar een klein meisje de sterren probeert te pakken van onderaf.’ Het ontwerp komt van Zwanenburg zelf. Hij maakte er drie, waarvan er uiteindelijk een werd gekozen.De zussen Wil en Adri zijn nu al blij met hoe het er uit gaat zien. ‘Het is zelfs nog mooier dan ik had verwacht’, zegt Wil. ‘Ik vind het prachtig. En ik heb nog nooit iemand gehoord die zoiets krijgt voor een verjaardag. En wij wel.’