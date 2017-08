Verzet tegen bouwplannen watertoren in Naaldwijk

NAALDWIJK - Omwonenden van de watertoren in Naaldwijk verzetten zich tegen de plannen om de watertoren om te bouwen tot een appartementencomplex. Aan het monumentale gebouw moet een toren met negen appartementen komen. 'Afschuwelijk', vindt omwonende Mary Stoorvogel.

De architect wil acht luxe appartementen en een penthouse in en aan de watertoren aan de Grote Woerdlaan bouwen. Bewoners van het tegenoverliggende complex Woerdstaete snappen er niets van. Ze hebben daarom maandag een spandoek opgehangen: 'Geen woontoren aan de watertoren!''Wij kijken de hele dag tegen de watertoren aan. Ik vind hem hartstikke mooi', zegt Stoorvogel. Ze zamelde handtekeningen in van alle 47 bewoners in haar complex en nam initiatief voor het spandoek. 'Het grootse bezwaar is dat ze gewoon iets tegen een monument uit 1930 aanbouwen. Dat is toch geen gezicht?', zegt ze namens alle bewoners.De bewoners vrezen dat ze door de aanbouw minder zonlicht hebben. 'En het uitzicht. Je privacy… Ik snap niet hoe ze dit hebben kunnen verzinnen', zegt Stoorvogel.De plannen stuiten niet alleen op verzet bij de bewoners van Woerdstaete. Erfgoedvereniging Heemschut heeft grote bezwaren tegen de aanbouw. 'Het is te massief en past niet bij het monument. Het ziet eruit als een lanceerinstallatie', zegt Chris van Oordt van Heemschut. Wat er volgens hem dan wel met het gebouw moet gebeuren? 'Er moet een ander plan komen. Er moet creatief over worden nagedacht.'Ook bewoners van de naastgelegen Van Lijnschootenlaan zijn niet blij met de plannen. 'Ik vind het heel erg dat dit er komt. Het is toch zonde van die mooie watertoren?', zegt bewoner Toos van Veldhooven.Toch ziet het college van burgemeester en wethouders geen reden om de stekker uit het plan te trekken. Eerder liet wethouder Frank Rijneveen weten akkoord te zijn met de verbouwing van de watertoren. 'Het is niet te doen om zo'n prachtig monument in stand te houden zonder dat er een economische waarde aan zit. Dat is voor niemand te betalen. Niet voor de gemeente, niet voor de ontwikkelaar. Dus op die manier moet je het proberen te herwaarderen en dat gaat op deze manier gebeuren', aldus Rijneveen.Het bouwplan ligt vanaf donderdag ter inzage. De bewoners van Woerdstaete en Erfgoedvereniging Heemschut hebben al laten weten bezwaar in te dienen.