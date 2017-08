Man klemgereden door politie na wilde achtervolging in Den Haag

De auto kwam op de Ruychrocklaan tot stilstand Foto: Regio 15

DEN HAAG - Op de kruising van de Ruychrocklaan en de Van Lanscroonstraat in Den Haag is dinsdagavond rond 19.00 uur een een auto klemgereden door de politie. Een spectaculaire achtervolging ging eraan vooraf.

Agenten zagen de man opvallend hard wegrijden bij de Balistraat en besloten de bestuurder te volgen. Een heftige achtervolging; de 24-jarige reed bijna een fietser aan ter hoogte van het hoofdbureau en reed vervolgens door een plantsoen. Op de kruising tussen de Ruychrocklaan en de Van Lanscroonstraat werd de bestuurder klemgereden door politieauto's. Hij eindigde tegen een laag betonnen muurtje.



Twee politieauto's liepen schade op en ook de auto van de bestuurder eindigde met een flinke deuk. De man zou de auto van een familielid geleend hebben. Of hij onder invloed was van alcohol en of drugs wordt nog onderzocht. De man is door de politie aangehouden.