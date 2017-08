West Wekker: brokkenpiloot klemgereden in Den Haag en vodjes papier blijken paspoorten uit 19e eeuw

REGIO - Goedemorgen! Lekker geslapen? Het is woensdag en ook vandaag hebben we het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet. Zo werd een 24-jarige bestuurder klemgereden na een spannende achtervolging door de politie en vond Kees van der Zwam per toeval twee paspoorten uit de tijd van Napoleon.

Hij reed bijna een fietser aan, scheurde over een plantsoen en stopte pas toen hij aan de Ruychrocklaan tegen een muurtje aan knalde. Een 24-jarige man probeerde dinsdagavond de politie te slim af te zijn. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. Waarom de man vluchtte is niet duidelijk.Oud HTM-buschauffeur deed een wel heel bijzondere ontdekking. Twee losse papieren vielen er uit een prentenboek dat van der Zwan had gekocht. Het bleken twee paspoorten van mensen uit de tijd van Napoleon. 'Een van hen was een koetsenbouwer en werd later advocaat', liet van der Zwan weten.De Zwitser Stefan Küng heeft dinsdag de tweede etappe van de BinckBank Tour gewonnen. Hij won de tijdrit over 9 kilometer in de gemeente Leidschendam-Voorburg in de stromende regen.Rond het Johanna Westerdijkplein, bij de Haagse Hogeschool, in Den Haag zijn maandag en afgelopen weekeinde tientallen dode kauwen gevonden. Dat meldt een medewerkster van de dierenambulance Den Haag.Het was al een tijdje een grote wens van Wil en Adri van Dolder uit Alphen aan den Rijn: een enorme muurschildering aan de zijkant van de flat waar ze tegenaan kijken. Vorige week kregen de twee zussen het cadeau voor hun tachtigste verjaardag.Het blijft op de meeste dagen droog met zonnige perioden. Het wordt zo'n 20 graden.In ‘Johan gaat Scheiden’ duikt presentator Johan Overdevest, in samenwerking met de Gemeente Den Haag, in de wereld van afvalverwerking en recycling. Tien afleveringen lang gaat Johan scheiden: afval scheiden. Elke aflevering staat er een afvalstroom centraal zoals plastic, papier, glas, textiel en gft-afval. Maar komt al ons gescheiden afval niet toch op een grote hoop terecht? Johan zoekt het voor je uit!In deze aflevering duikt Johan in de wereld van de verwerking van papier en karton. Hij gaat naar de papierfabriek waar hij met eigen ogen ziet hoe ons oude papier en karton gerecycled wordt tot nieuw papier en karton. In 'de 100-challenge' zien we hoe het nu gaat met Kim en haar gezin, die 100 dagen lang, 100% afvalvrij proberen te leven. In 'Van zooi naar mooi' zien we de jongens van Seepje die van Nepalese vruchtenschillen duurzaam wasmiddel maken. En kokoloog Pierre Wind geeft je een duurzame tip in 'De tip van Pierre'.