Scheiding in Haagse ouderenbond, ANBO zet oude vrijwilligers uit haar pand

Archieffoto

DEN HAAG - De Haagse afdeling van de ouderenbond ANBO is sinds maandag officieel met vakantiesluiting. Maar de vrijwilligers voelen zich letterlijk overvallen. De landelijke ANBO heeft hen maandag het pand uitgezet, alle sleutels laten inleveren en direct nieuwe sloten laten plaatsen.

'We kregen te horen dat de ANBO de afdeling op vakantiesluiting doet', zegt Jan Driessen, één van die vrijwilligers. 'Maar we moesten wel onze sleutels inleveren. Ook de coördinator, dat is het erelid en lid van verdienste van de ANBO, mevrouw Corry Baggerman. Ze is er kapot van. We voelden ons overvallen.'



'Dat begrijp ik', zegt Renée de Vries, woordvoerster van de ANBO. 'Maar dat voelden wij ons ook toen er in juli een brief van de vrijwilligers op de mat lag dat zij voor zichzelf beginnen.' De vrijwilligers hebben een nieuwe, lokale organisatie opgezet: Senioren Collectief Haaglanden. Voorzitter: Corry Baggerman.



Vrijwilligers waren het zat'



Driessen deed de afgelopen twee jaar als één van de 60 actieve leden vrijwilligerswerk voor de ANBO. 'Ik liep wat overleggen af en één keer per twee weken zat ik achter de telefoon.' Maar de ANBO heeft twee jaar geleden de statuten veranderd en de hele boel gereorganiseerd. De afdelingen zijn opgeheven, de vrijwilligers zijn geen bestuurder meer en alles loopt via het landelijke hoofdkantoor in Woerden.



'De ANBO koos voor een centrale aanpak, wij wilden anders. De regels stonden niet toe dat we een eigen rekening hadden, als we geld ophaalden moest dat naar Woerden en als wij dan geld nodig hadden moesten we het aan Woerden vragen. Vierduizend leden die gemiddeld 30, 40 euro betaalden moesten hun hand ophouden. De vrijwilligers waren het zat, er zijn 60 mensen actief. "Moeten we niet zelf verantwoordelijkheid nemen?" dachten we. En toen hebben we in juli een eigen organisatie opgezet. De ANBO was daar boos over, we wilden nog een gesprek om op een fatsoenlijke manier uit elkaar te gaan.'



ANBO in haar recht



'Even goeie vrienden, maar dan niet met ANBO-middelen. Het is ons eigen pand', zegt Renée de Vries van de ANBO. Het is net als een huwelijk. Als je met een nieuwe partner wilt trouwen is het wel zo goed om eerst uit elkaar te gaan met je oude.'



En dat begrijpt ook Driessen, al bevreemdt de gang van zaken hem wel. 'Er staan drie mensen aan de deur, die willen per direct vakantiesluiting, we moeten het pand verlaten en de sleutels inleveren. En als ik terugkom om de auto te halen zie ik een bedrijf bezig om nieuwe sloten te plaatsen.'



Wet verplicht ANBO tot andere opzet



'Die nieuwe opzet wordt ons door de wet gedicteerd', zegt ANBO-woordvoerder de Vries. 'De ledenadministratie mag van de Wet Persoonsregistratie niet voor iedereen toegankelijk zijn, van de accountant mogen we maar één rekening en boekhouding hebben. En dat goede werk kon doorgaan maar onder een centralere leiding. En dat wilden ze niet. Ik begrijp wel dat de mensen daar moeite mee hebben maar we moeten wel.'



De nieuwe aanpak heeft ANBO overigens veel leden gekost. Van de 180.000 leden waren er anderhalf jaar geleden nog maar 124.000 over, één derde minder. Volgens oud-vrijwilliger Driessen zijn inmiddels nog veel meer mensen opgestapt. 'Maar we zijn nu een professionele organisatie die blijft opkomen voor de ouderen', aldus De Vries.



Nazomerborrel wordt nieuw begin'



De ANBO heeft de leden gisteren per brief van de nieuwe situatie op de hoogte gebracht. 'Een deel van het vrijwilligers heeft u en ons gemeld liever actief te zijn voor een nieuwe vereniging', schrijft Renée de Vries de leden, daarbij refererend aan een brief die de nieuwe club de leden heeft gestuurd met middelen van de oude ANBO. Dat heeft geen gevolgen voor uw lidmaatschap van ANBO: ook volgend jaar bieden we hulp en ledenvoordeel en zijn we voor u actief aan vele overlegtafels.'



Op 28 augustus is er nog een gesprek met de 'ouwe hap', om te zien wie er wel met de ANBO door wil. En op 6 september zijn alle leden uitgenodigd voor een nazomerborrel om het nieuwe seizoen te starten. Met nieuwe vrijwilligers, in het oude pand aan de Torenstraat met nieuwe sloten.