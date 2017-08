Bestuurder (19) rijdt auto de IJssel in bij Ouderkerk aan den IJssel

(Foto: Archief)

OUDERKERK AAN DEN IJSSEL - Een jongeman van 19 jaar is met zijn auto in de nacht van dinsdag op woensdag in Ouderkerk aan den IJssel het water in gereden. Door nog onbekende reden is hij rechtdoor gereden in een bocht, waarna hij met zijn auto in de IJssel belandde.

Het ongeluk gebeurde op de IJsseldijk-West. De jongeman kon nog wel zelf de auto verlaten en op de kant klimmen. De auto is volledig kopje onder gegaan. Volgens nieuwssite 112HM.nl hebben de bewoners van een naastgelegen huis de jongen om hulp horen roepen, waarna ze hem hebben opgevangen in huis.