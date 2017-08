Inwoners Gouda klagen over geluidsoverlast politiehelikopter

GOUDA - De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in actie moeten komen nadat inbrekers op heterdaad werden betrapt tijdens een inbraakpoging in Gouda. Daarbij werd onder meer een politiehelikopter ingezet, tot ongenoegen van veel Gouwenaren.

Veel bewoners zaten rechtop in bed door het geluid van de overvliegende helikopter. 'Dacht even dat ik een verkeerde droom zat', reageert 'Sas' op Twitter. Ook in Gouda-Noord hield het geluid mensen uit hun slaap: 'Hangt nu al tien minuten hier boven. Woon 6 hoog en twee kids wakker nu.'De politie laat weten dat er een melding voor geluidsoverlast is ingediend, tot verbazing van de politie: 'Die zagen wij niet aankomen', reageert de Goudse politie. De politiemensen in de helikopter 'zijn lieve mensen en ze houden echt wel rekening met uw slaap. Als er bij u geprobeerd wordt in te breken, wilt u toch ook dat wij alles uit de kast trekken om de verdachte proberen te pakken, toch?'De personen die probeerden in te breken zijn overigens niet gepakt, laat de politie weten.