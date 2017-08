Bonje tussen ANBO en afgesplitst ouderencollectief nog niet voorbij

DEN HAAG - De ruzie tussen de oprichters van het nieuwe Senioren Collectief Haaglanden en hun voormalige club, de landelijke ANBO, is nog niet voorbij. Ondanks een uitnodiging van beleidsmedewerker Atie Schipaanboord van de ANBO weet Jan Driessen van het nieuwe seniorencollectief nog niet of hij met de ANBO in gesprek wil.

Dat zei hij woensdagochtend in het programma Mogge Michiel op Radio West. Hij vertegenwoordigt het nieuwe Senioren Collectief Haaglanden, dat bestaat uit de vrijwilligers die maandag plotseling uit het ANBO-pand werden gezet . 'Dat pand is van de landelijke ANBO: zij betalen de huur en wij hebben daar ruim een jaar lang gebruik van gemaakt', zegt Driessen. Hij was erbij toen erelid en ANBO-lid van verdienste Corry Baggerman haar sleutels moest inleveren. Het nieuwe collectief heeft inmiddels een nieuw onderkomen gevonden, zegt Driessen.De overgestapte vrijwilligers horen gewoon bij de ANBO, reageert ANBO-medewerker Schipaanboord. 'Dat ging heel erg goed en daar zijn we trots op. Na het lezen van hun brief vonden we hun overstap heel vervelend. Daarover willen we met hen in gesprek. Maar het is naar en triest dat, terwijl deze vrijwilligers die brief schreven, achter onze rug om een nieuwe vereniging is opgericht. Het is vervelend en jammer dat het zo ver moet komen.'Ondanks de uitzetting hoopt ze dat het op korte termijn tot een gesprek komt. 'We werden door de afsplitsing met onze rug tegen de muur gezet: dit kan zo echt niet. Maar de gemoederen moeten we nu even laten afkoelen tot we gepraat hebben. Dan kunnen we wellicht met wederzijds respect uit elkaar. Voor onze leden in Den Haag gaan wij als ANBO gewoon door.'