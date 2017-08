DEN HAAG - Een man die gezocht werd, heeft het de politie wel erg makkelijk gemaakt om alsnog gepakt te worden. Bij de gevangenis aan de Eikenlaan in Alphen aan den Rijn begon de man te roepen naar een kennis, die daar gevangen zit. Daarop werd hij aangehouden door de politie.

Volgens een agent in Alphen was het 'onhandig' van de man om zich zo luidkeels bekend te maken 'als je zelf nog gezocht wordt'. Ook had de man geen identiteitspapieren bij zich. De man heeft een boete gekregen.