Haags Hofbad haalt vluchtelingen die niet kunnen zwemmen uit water

DEN HAAG - Medewerkers van het Hofbad in Den Haag hebben in de afgelopen weken een aantal vluchtelingen die niet konden zwemmen uit het zwembad moeten halen. Dat zei Lars Wouters van de Stichting Hofspetters tegen mediapartner Den Haag FM. 'Vluchtelingen zijn vaak in de veronderstelling dat ze wel kunnen zwemmen', zei Wouters.

In Venlo verdronk maandag een 16-jarige Syrische vluchteling in een buitenbad. De Koninklijke Nederlandse Zwembond ziet in het tragische ongeluk aanleiding om te pleiten voor verplichte zwemlessen voor vluchtelingen.Wouters begrijpt die oproep want ook hij ziet het gevaar van onervaren zwemmers onder migranten. Wouters: 'Het is voor zwembadmedewerkers soms lastig om te bepalen of bezoekers het water in mogen. Het is gewoon heel erg moeilijk om te zien wie een vluchteling is en wie niet.'De Stichting Hofspetters is met Vluchtelingenwerk Den Haag en de gemeente in gesprek om tot een oplossing te komen. 'Voor vluchtelingen is zwemles essentieel en daarom is er contact gelegd met Vluchtelingenwerk en de gemeente om te kijken hoe we zwemlessen voor deze groep kunnen gaan faciliteren.'