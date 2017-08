'Beton in Ketheltunnel minder goed bestand tegen grote brand dan gedacht'

MIDDEN-DELFLAND - De Ketheltunnel in de A4 Midden-Delfland is minder goed bestand tegen brand dan gedacht. 'In geval van een extreem grote brand kan er sprake zijn van een verminderde brandwerendheid van beton', schrijft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) woensdag aan de Tweede Kamer.

De Ketheltunnel is een van vier tunnels die de minister noemt in haar brief . Het ministerie benadrukt dat dergelijk grote branden nog nooit zijn voorgekomen in Nederland. Verder is de tunnel veilig voor weggebruikers, aldus verkeersminister Schultz. Uit onderzoek van experts blijkt dat een verandering in de samenstelling van het beton zorgt voor minderde brandwerendheid.Op basis van de resultaten van de uitgevoerde brandproeven, op dit moment niet met zekerheid gesteld worden dat wordt voldaan aan de brandwerendheidseisen. Daarvoor geldt Europese regelgeving, die na de dodelijke brand in de Franse Mont Blanc-tunnel in 1999 extra streng is.Het ministerie van kondigt dan ook aanvullend onderzoek aan. Niet alleen de Ketheltunnel, maar ook de Salland-Twentetunnel in Nijverdal, de Tweede Coentunnel in Amsterdam en de Koning Willem Alexandertunnel bij Maastricht hebben een verminderde brandwerendheid. Deze vier tunnels zijn na 2008 opgeleverd.