Politie krijgt klacht over helikopter midden in nacht: 'We houden echt wel rekening met uw slaap'

GOUDA - De Goudse politie reageert op Facebook op een klacht van een inwoner die boos was vanwege het geluid van de politiehelikopter die in de nacht van dinsdag op woensdag boven de stad hing. De politie probeerde met hulp van de helikopter inbrekers te pakken die op heterdaad werden betrapt op een poging tot inbraak.

'Als er er bij u (gepoogd) wordt in te breken wilt u toch ook dat wij alles uit de kast trekken om de verdachte proberen te pakken.. Toch?', aldus de politie Gouda op Facebook. Onder het bericht krijgt de politie veel steunbetuigingen van 'prima werk verricht', 'respect', tot 'ga zo door'.Volgens de politie brengt de helikopter lawaai met zich mee, maar is het 'een geweldige aanvulling voor ons op straat'. De helikopter wordt midden in de nacht niet preventief ingezet. 'Het zijn lieve mensen en houden echt wel rekening met uw slaap.'Naast het telefoontje bij de meldkamer reageerden er ook veel Gouwenaren via Twitter op het geluid van de helikopter . Ondanks de inzet van de helikopter zijn de inbrekers niet gepakt.