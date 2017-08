NAM pompt 317 procent te veel gas op in Maasdijk, gaswinning mogelijk stilgelegd

WESTLAND - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet voor het eind van deze maand misschien stoppen met de gaswinning in Monster en Maasdijk. De NAM heeft daar meer gas uit de grond gehaald dan was afgesproken, stelt het Staatstoezicht op de Mijnen.

Als de NAM er toch gas blijft winnen, riskeert zij een dwangsom, schrijft het Staatstoezicht aan het bedrijf. De toezichthouder wijst erop dat de NAM in Monster en Maasdijk en in het Overijsselse Hardenberg de afgelopen tijd haar boekje stevig te buiten ging.In Monster en Maasdijk pompte de NAM zelfs respectievelijk 47 en 317 procent te veel gas op. In Hardenberg ging het om 30 procent. Een overschrijding van hooguit 20 procent was toegestaan.De afgesproken hoeveelheden kunnen waarschijnlijk veilig uit de grond worden gehaald, maar bij grotere hoeveelheden dreigen mogelijk bodemdaling of zelfs aardbevingen. De NAM heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken in mei gevraagd uit de drie kleine gasvelden meer te mogen winnen, maar het Staatstoezicht op Mijnen raadt Kamp dat af.