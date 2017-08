Werkstraf geëist voor bedreigen Rutte: 'Wie dat doet, moet op de blaren zitten'

Premier Mark Rutte praat met pers na formatiegesprekken | Foto: ANP

DEN HAAG - Het is wel een bedreiging maar ook een roep om hulp, vindt Eveline de V.. De 47-jarige vrouw uit Leiden stond woensdag terecht voor het bedreigen van minister-president Mark Rutte. In november 2016 zette ze een foto van de premier met een strop om zijn nek op Facebook en de oproep om hem op te hangen. Het Openbaar Ministerie eiste 40 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van een week. Ook moet de vrouw zich laten behandelen.

Geschreven door Sander Knura

Het plaatsen van de foto was een impulsieve actie, vertelt De V., en ze heeft er spijt van. Ze was boos over een post van een vriend. Die had een bericht van de NOS gedeeld over een filmpje waarin Sylvana Simons gelyncht werd. De V. was net wakker, maar al zo boos dat ze besloot te reageren.



Want als Sylvana niet verantwoordelijk was, dan is Rutte dat wel, dacht ze. Hij had volgens haar tenslotte misdaden begaan in Syrië en een bende van gemaakt in de zorg, dezelfde zorg die haar niet had kunnen helpen. Via Google vond ze een foto van Rutte met een strop om zijn nek. Ze schreef erbij: 'Als we Sylvana niet op mogen hangen, dan hangen we toch deze klootzak op. De hoofdveroorzaker'.



'Rutte voelde zich bedreigd'



De post werd opgemerkt door een mederwerker van de premier. Rutte voelde zich persoonlijk zo bedreigd dat er besloten werd om aangifte te doen. De V. maakt tijdens de zitting een wat warrige indruk. De lange, tengere vrouw praat snel en is soms onverstaanbaar. Ze woont in een daklozenopvang in Leiden en kampt met psychische problemen.



De officier van justitie neemt de zaak hoog op: 'Het was misschien een schreeuw om hulp maar ook ongeremd gedrag'. Hij vindt dat dit soort uitlatingen niet thuishoren in een parlementaire democratie. Ze bedreigen politici niet alleen in hun persoonlijke leven, maar ook in het uitvoeren van hun werk, aldus de officier. 'Wie dat doet, moet bereid zijn op de blaren te zitten'.



Taakstraf en voorwaardelijke celstraf



Hij haalt andere bedreigingen richting politici aan. Zoals D66-leider Alexander Pechtold, die van iemand op Facebook een kopschot kreeg toegewenst. De man die het bericht plaatste kreeg vier weken cel. De man die een filmpje maakte waarin partijleider Sylvana Simons van Artikel 1 gelyncht werd, kreeg een werkstraf van 80 uur.



In deze zaak eist de officer naast een taakstraf, ook een voorwaardelijke celstraf omdat Rutte niet alleen een publiek figuur is, maar ook een volksvertegenwoordiger. Daarbij vindt hij de dreiging zo serieus dat het denkbaar is dat Rutte voor zijn leven heeft moeten vrezen.



'Dreiging niet serieus'



Haar advocaat vindt dat daar geen sprake van is. Hij zegt over De V.: 'Ze is fysiek niet in staat om een volwassen man aan een boom te hangen. Hij zou dan ook graag zien dat zijn client geen straf kreeg, maar wel verplicht wordt om mee te werken met de reclassering.



De V. zelf is inmiddels tot het inzicht gekomen dat ze dit beter niet had kunnen doen. 'Ik doe nu net alsof ik het niet gezien', zegt ze als de rechter vraagt hoe ze nu omgaat met berichten op Facebook waar ze boos over wordt. Ook heeft ze nieuwe kracht gevonden om zich te laten behandelen. Over twee weken doet de rechter uitspraak.