Uitgaansgelegenheid Het Feest van Sinterklaas sluit zijn deuren

DEN HAAG - Een monument in het Haagse uitgaansleven is niet meer: Het Feest van Sinterklaas in de Herenstraat sluit zijn deuren. Tijdens Koningsnacht blijkt de laatste editie te zijn geweest van het 'Feest'.

Eigenaar Jack de la Sencerie bevestigt dat hij de zaak via een makelaar verkocht heeft aan een nieuwe eigenaar. 'Ik vind het heel jammer dat de tent dicht moet. Sinds dag 1 ben ik er nauw bij betrokken geweest, de afgelopen anderhalf jaar zelfs als eigenaar. Het einde van de zaak, dat had ik graag anders gezien.'Door een probleem met de uitkering van het verzekeringsgeld, en teruglopende klandizie, was de eigenaar genoodzaakt de zaak te verkopen. Het café heeft sinds vorig jaar veel last gehad van waterschade. 'Het hele pand stond onder water', vertelt bedrijfsleider Floor Verschuren op Den Haag FM , mediapartner van Omroep West. 'We hebben met al het personeel staan scheppen. Zelfs de dj-booth was beschadigd.'De zaak, gelegen in een zijstraat van het bekende Plein, was jarenlang een verzamelpunt voor uitgaanspubliek dat nog 'een afzakkertje' kwam halen. De afgelopen jaren was de klad er echter in gekomen, erkent ook De la Sencerie. 'Door de wateroverlast rook het er muf, de verzekering werkte niet mee en ook liep de klandizie terug.'Wie de nieuwe eigenaar is en wat de toekomstplannen zijn met het pand, daarover is nog niets bekend.