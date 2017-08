Haags crimineel netwerk van fietsendieven uit Polen en Nederland opgerold

DEN HAAG - De politie heeft een Haags crimineel netwerk opgerold dat grootschalig in gestolen fietsen handelde. Twee vrouwen en zeven mannen uit Polen en Nederland zijn tijdens een geplande inval door de politie gearresteerd.

De verdachten zijn tussen de 20 en 39 jaar en worden verdacht van diefstal en heling van tientallen fietsen. Vijf hoofdverdachten zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ze zitten voorlopig vast.De politie was de dievenbende sinds juli op het spoor nadat bleek dat gestolen fietsen naar een woning aan de Nunspeetlaan in Den Haag werden gebracht. Regelmatig werd daar op grote schaal fietsen aangeleverd en verhandeld. Het netwerk, aangestuurd door de bewoners van de Nunspeetlaan, gaf diverse andere Polen de opdracht om fietsen te stelen. Die werden vervolgens vaak op internet te koop aangeboden op een Poolse Marktplaatssite.Afgelopen twee weken werden bij controles van enkele verdachten al meerdere fietsen onderschept. Uiteindelijk zijn de negen verdachten vorige week vrijdag ingerekend. Daarbij werden 30 vermoedelijk gestolen fietsen in beslag genomen. Ook vond de politie valse framenummerstickers, inbrekerswerktuig, geld en een kleine hoeveelheid drugs.