DEN HAAG - Een nogal opmerkelijke oproep in de duinen bij Kijkduin: op stickers valt te lezen 'Doe je broekje UIT en je gevoel AAN'. De gemeente Den Haag, waarvan het logo onderaan de sticker staat, ontkent er iets mee te maken te hebben.

'Deze sticker is niet van de gemeente', reageert een woordvoerder kort. 'Het lijkt op een ludieke sticker.'Onduidelijk is wie er dan wél achter deze bijzondere oproep zit. Ook is niet duidelijk hoeveel stickers er verspreid zijn, en waar ze allemaal zijn aangetroffen. Er zijn nog geen berichten over passanten die massaal hun broek hebben uitgetrokken.De actie doet sterk denken aan de in april gesignaleeerde briefjes en bordjes met de tekst 'Zet het journaal UIT en je verstand AAN' in Den Haag. Ook bij die actie is nog altijd niet duidelijk wie erachter zit.