3,5 jaar cel geëist voor overvallen supermarkten Gouda

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft 3,5 jaar cel geëist, waarvan tien maanden voorwaardelijk, tegen de man die in maart kort na elkaar twee supermarkten in Gouda overviel. Hij bedreigde cassières daarbij met een mes. De officier van justitie noemt het 'wreed dat de verdachte na een dag weer toesloeg, om snel geld voor drugs te scoren'.

De overvallen waren op 9 en 10 maart bij de Plus aan de Torbeckelaan en de Lidl aan de Westerkade. De verdachte Salih E. ging in beide gevallen de winkel in met een mes dat hij uit zijn sok tevoorschijn haalde en dreigend voor de cassières hield. In de Plus maakte 210 euro buit, maar in de Lidl kreeg hij een klap met een stok van een omstander. Hij rende de winkel uit en probeerde buiten nog een tas van vrouw te stelen.De 34-jarige verdachte zegt 'verschrikkelijk veel spijt' te hebben over wat hij de mensen heeft aangedaan. Hij was in die tijd heel somber door het incident van een oom die zwaar gewond was bij een brand was en een neefje die was omgekomen bij een ongeluk. 'Ik verloor mijn geloof in God', zegt Salih woensdag in de Haagse rechtbank, en daardoor zou hij aan de drugs zijn geraakt. Toen zijn broer bleef vragen om een schuld van 80 euro terug te betalen, besloot hij de supermarkt te overvallen. Dat ging zo gemakkelijk dat hij het een dag later weer probeerde. Het geld was inmiddels opgegaan aan coke.De overvallen in korte tijd hadden veel impact in Gouda. Volgens de officier van justitie was er chaos en namen allerlei supers maatregelen. De cassière van de Lidl heeft maanden nadat de verdachte voor haar stond met een mes nog last van angsten. Ze is vooral bang in het donker en vertrouwt niemand meer, zo verklaart ze in de rechtbank.De officier van justitie vindt dat de samenleving beschermd moet worden tegen mensen als Salih. E. 'Een beslissing om met een mes een supermarkt te overvallen is snel gemaakt, maar een cassière is voor haar leven getekend.' Ze eist een celstraf van 3,5 jaar, waarvan tien maanden voorwaardelijk en een klinische behandeling tegen drugs. Verder zou hij zijn slachtoffer 1500 euro smartengeld moeten betalen.De verdachte zegt bij herhaling dat hij zich diep schaamt en straf verdiend heeft. Volgens zijn adocaat is hij geen gewiektste dader, zoals het OM voorspiegelt, maar een wanhopige man'. De raadsman pleit voor een lagere celstraf. De rechtbank doet 23 augustus uitspraak.