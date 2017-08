Geitenboerderij 't Geertje is toeristische trekpleister

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Buitenlandse toeristen in Madurodam, in het Mauritshuis, de Keukenhof… dat zijn we wel gewend. Maar de toeristen vinden nu ook andere bijzondere plekken in onze regio. Zo worden ze steeds vaker gespot in het landelijke Zoeterwoude, bij de puur Hollandse geitenboerderij 't Geertje.