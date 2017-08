Krimpenerwaard verwijdert 'stapvoets rijden'-bord na commotie

DEN HAAG - 'Het is gewoon geen officieel verkeersbord!', roept verkeersdeskundige John Boenders. Hij doelt op het verkeersbord in Berkenwoude, wat bij weggebruikers in het dorp tot veel verwarring heeft geleid.

Het witte bord met de rode rand verbiedt automobilisten op de Kerkweg om stapvoets te rijden, terwijl de gemeente juist het tegenovergestelde bedoelt. Het bord is na alle commotie verwijderd. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het nooit de intentie geweest om mensen op het verkeerde been te zetten.Toch is er dus veel onduidelijkheid over de betekenis. Volgens verkeersdeskundige Boender slaat het bord kant noch wal. 'In theorie mag de gemeente een bord ophangen dat ze zelf bedenken. Alleen de vraag is: welke boodschap wil je overbrengen en hoe doe je dat zo duidelijk mogelijk.'De keuze die de gemeente Krimpenerwaard - waar Berkenwoude onder valt - heeft gemaakt, slaat volgens Boender nergens op. 'De vraag is of het een 'verboden in te rijden'-bord is. Want er staan letters op. Als het een zelfde bord is met de cijfers '30' dan is het weer een snelheidsbord. Over welk soort bord hebben we het?'Onduidelijk of niet: het gaat de inwoners maar om één ding: rij eens wat minder hard. 'Als hier door onze straat een boerencombinatie dendert, dan staan alle huizen hier te schudden en te beven. De aarbevingen in Groningen zijn er kinderspel bij', aldus een bewoner.Gelukkig voor de omwonenden lijken de meeste automobilisten zich toch aan de bedoelde boodschap te houden: stapvoets rijden.