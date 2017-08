Zwerfjongeren eisen aandacht: 'Veel mensen hebben er geen weet van'

DEN HAAG - Nederland telt naar schatting zo'n 12.000 zwerfjongeren. Ze hebben geen dak meer boven hun hoofd en zwerven dagen, maanden of zelfs jaren rond. Leden van Stichting Zwerfjongeren Nederland gingen woensdag de straat op om de situatie van deze jongeren onder de aandacht te brengen.

Mike uit Zoetermeer is een ex-dakloze. Hij leefde drie jaar lang op straat. Inmiddels heeft hij weer een dak boven zijn hoofd, studeert hij én heeft hij een baan in de beveiliging. Mike geeft nu advies en gaat de straat op om mensen bekend te maken met het begrip 'zwerfjongeren'. Ook doet hij zijn verhaal over zijn tijd als dakloze.Voor Mike begon het allemaal zo'n drie jaar geleden. Hij kon zijn rekeningen niet meer betalen, moest zijn huis opzeggen en belandde uiteindelijk op straat. Naar zijn ouderlijk huis kon hij niet. Daar was hij eerder al vertrokken vanwege problemen. Volgens Stichting Zwerfjongeren hebben dakloze jongeren in hun jeugd vaak te maken gehad met problemen thuis.'Ja, en dan sta je op straat. Bij mij heeft het in totaal drie jaar geduurd. Dat is behoorlijk lang', beseft hij. 'Wat ik zwerfjongeren mee probeer te geven is om hulp te accepteren. Zet je schaamte opzij en accepteer het. De eerste tweeënhalf jaar heb ik dat geblokkeerd. Zonde. Als ik dat niet had gedaan, had ik al veel verder kunnen zijn.''Kunnen eten en slapen. Dat zijn de dingen waar je je op focust als je op straat leeft', beschrijft Mike. 'Het is een roes, je leeft in een soort tunnelvisie.' Slapen op straat hoefde hij naar eigen zeggen niet. 'Gelukkig zijn er voorzieningen als een nachtopvang. Daar heb ik dan ook gebruik van gemaakt.'Mike is niet de enige die dit heeft meegemaakt. Hij heeft veel lotgenoten. Met de actie van Stichting Zwerfjongeren vraagt hij aandacht voor de moeilijke situatie waarin dakloze jongeren verkeren. 'Veel mensen hebben er geen weet van. Het is belangrijk dat ze het wél weten. Hoe meer, hoe beter', vindt Mike.