COLUMN: Geen woorden maar daden

DEN HAAG - We gaan met zijn allen raar om met fouten en succes. Als je het aan mensen vraagt dan zullen ze je graag vertellen dat fouten maken er nou eenmaal bij hoort.

Dat je nooit iets bereikt als je niet bereid bent af en toe onderuit te gaan. Dat een fout maken het bewijs is dat je het probeert en niemand verwacht dat je perfect bent. Aan onze kinderen vertellen we keer op keer tegeltjeswijsheden als: 'Een foutje maken is menselijk' en 'het geeft niet als je fouten maakt, als je er maar van leert'. En als we met collega-ouders de vorderingen van onze kroost op school bespreken bezweren we elkaar dat het niet uitmaakt welk schooladvies de kinderen krijgen, zolang ze maar gelukkig zijn.Dat is wat we zeggen, en dat menen we ook echt. In ieder geval in theorie want tegenover al die goede intenties staat natuurlijk de praktijk: wat we eigenlijk doen. En onze acties verraden dat het allemaal misschien toch wel wat ingewikkelder ligt. Want elk rapportcijfer boven de acht belonen we zoon- of dochterlief toch met een paar euro extra. En we gaan in gesprek als de basketbalcoach ons kind in het verkeerde team indeelt. We willen tenslotte dat die sportieve talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. En ook al willen we het niet laten merken, toch glijdt er een frons over ons gezicht als er een proefwerk mee naar huis komt vol met rode strepen en glimlachen we trots als er alleen maar krullen staan.Ach, logisch ook. Het zijn toch je kinderen. En je wilt het beste voor ze. En je moet ze toch ook een beetje stimuleren. Het is best lastig om de balans te vinden. Als je te veel focust op prestaties dan kweek je misschien wel faalangst, maar als je ze niet stimuleert worden ze straks lui of gaan ze onderpresteren. Dat wil je toch ook niet.Maar waar blijft die balans als het ondertussen blijkbaar normaal is om een bedrijf dat, door een typfout of een bug in het systeem, per ongeluk de verkeerde prijs voor een product noemt, aan te klagen. Een advocaat in de arm te nemen en ze te pakken. Zijn we echt zo hard voor elkaar? Willen we echt zo met elkaar omgaan? Moeten ze maar niet zo stom zijn om een fout te maken? Als je publiek een fout maakt. Dan ben je vogelvrij en moet je daar lekker flink voor gestraft worden, ook al kan iedereen verzinnen dat het geen opzet was. Moeten ze maar niet van die sukkels zijn. Ach en dat geldt eigenlijk voor iedereen met een publiek ambt, en voor elke ster. Zelfs als hun enige 'fout' was dat ze het durfden om op te treden in een outfit die misschien niet iedereen mooi vindt.En wij ons maar afvragen hoe we kinderen weer kunnen leren om risico's te nemen. Hun nek uit te steken. De zesjescultuur achter zich te laten. En dan denk ik aan die andere tegeltjeswijsheid: daden zeggen meer dan woorden.