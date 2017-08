Forse brand in portiekwoning Haagse Hortensiastraat

Foto: Regio15

DEN HAAG - In een portiekwoning aan de Hortensiastraat in Den Haag heeft woensdagavond korte tijd een forse brand gewoed. Er kwam veel rook vrij. Twee bewoners van omliggende woningen zijn met hulp van de brandweer uit het portiek gehaald. In het huis waar de brand onstond was niemand aanwezig.





Twee buurtbewoners zijn in de ambulance nagekeken omdat zij rook hadden ingeademd. Hoe de brand is ontstaan kon de brandweer nog niet zeggen.







Het vuur ontstond rond kwart voor negen en was kort maar hevig. De vlammen sloegen door het raam naar buiten. Om vijf over negen gaf de brandweer het sein brandmeester. In totaal zijn negen woningen ontruimd. Of de bewoners kunnen terugkeren is nog niet bekend. Er moeten eerst metingen worden verricht om te kijken of dat mogelijk is.Twee buurtbewoners zijn in de ambulance nagekeken omdat zij rook hadden ingeademd. Hoe de brand is ontstaan kon de brandweer nog niet zeggen.