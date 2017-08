Meesterpianist tikt unieke piano voor habbekrats op de kop: 'Hij is 15.000 euro waard'

Foto: Omroep West

LEIDEN - Enkele jaren geleden ontdekte concertpianist Maarten van Veen op eBay een zeer waardevolle Érard Carré piano, een zogeheten tafelpiano. De Franse verkoper wilde er afstand van doen en vroeg vierhonderd euro voor het exemplaar. Van dat geld wilde hij een kleine IKEA-tafel kopen. Daar hoefde Maarten niet lang over na te denken.

Geschreven door Anita Janssen

'Ik besefte dat ik een unieke deal had, maar zei wel tegen de verkoper: u moet weten dat deze piano veel meer waard is', vertelt de pianist. 'Dat zal wel', was het antwoord van de verkoper. 'Maar ik ben oud en ik gun het je. Als ik er maar een nieuwe tafel bij IKEA kan kopen, vind ik het best.'



En dus werd de deal gesloten en liet Van Veen het instrument naar Nederland komen. Na een grondige restauratie verkeert de tafelpiano nu in topconditie. Het instrument maakte woensdag zijn concertdebuut op het Hortus Festival in Leiden.



15.000 euro



Voordat Van Veen de piano voor concerten kon gebruiken, moest hij nog wel even worden verzekerd. Daar werd hij getaxeerd op 15.000 euro.