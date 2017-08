West Wekker: beschonken rijdocent veroorzaakt ongeluk en A12 urenlang dicht

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is donderdag, bijna weekend. We hebben het laatste nieuws weer voor je op een rijtje gezet. Zo is woensdag een beschonken rijdocent aangehouden nadat hij een ongeluk had veroorzaakt. Verder tikte een meesterpianist voor weinig een heel unieke piano op de kop en was de A12 donderdagochtend urenlang dicht. Dit en meer in de West Wekker!

Op de A12 bij Zoetermeer, in de richting van Utrecht, is donderdagochtend een auto uitgebrand. De snelweg is enkele uren dichtgeweest, maar rond 07.30 uur weer vrijgegeven. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.De politie in Leiden heeft woensdagmiddag een rij-instructeur aangehouden, omdat hij onder invloed achter het stuur zat. De man was betrokken bij een ongeval tussen twee auto's en een motorrijdster op de Leidse IJsselmeerlaan. Een leerling van de docent raakte lichtgewond.In een portiekwoning aan de Hortensiastraat in Den Haag heeft woensdagavond korte tijd een forse brand gewoed. Er kwam veel rook vrij. Twee bewoners van omliggende woningen zijn met hulp van de brandweer uit het portiek gehaald. In het huis waar de brand onstond was niemand aanwezig.Enkele jaren geleden ontdekte concertpianist Maarten van Veen op eBay een zeer waardevolle Érard Carré piano, een zogeheten tafelpiano. De Franse verkoper wilde er afstand van doen en vroeg vierhonderd euro voor het exemplaar. Van dat geld wilde hij een kleine IKEA-tafel kopen. Daar hoefde Maarten niet lang over na te denken.Nederland telt naar schatting zo'n 12.000 zwerfjongeren. Ze hebben geen dak meer boven hun hoofd en zwerven dagen, maanden of zelfs jaren rond. Leden van Stichting Zwerfjongeren Nederland gingen woensdag de straat op om de situatie van deze jongeren onder de aandacht te brengen. Weer: Er is vandaag en mix van stapelwolken en de zon. Er kan mogelijk een enkele bui vallen. Het wordt maximaal 20 graden met een zwakke tot matige noordenwind.Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties.In het eerste huis waar Jet doorheen gaat is Marian liedjes aan het voorbereiden voor haar koor. Jet vervolgt haar weg over een sloot waar zij maar nét aan de overkant weet te bereiken. Verderop blijkt dat de lijn dwars door Avonturia de Vogelkelder gaat. Na het fleurige huis van Indiase danslerares Jolanda komt zij uiteindelijk uit bij voetbalvereniging SV Houtwijk.