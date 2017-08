A12 weer open na autobrand bij Zoetermeer

Archieffoto

ZOETERMEER - Op de A12 bij Zoetermeer, in de richting van Utrecht, is donderdagochtend een auto uitgebrand. De snelweg is enkele uren dichtgeweest, maar rond 07.30 uur weer vrijgegeven. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.





Omdat er lange tijd onderzoek werd gedaan en de weg moest worden schoongemaakt bleef de A12 uren dicht.



De auto zou met grote snelheid tegen en over de vangrail zijn gevlogen. Daarna vatte de auto vlam.