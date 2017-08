Voorbeschouwing ADO - FC Utrecht: Groenendijk laat nieuwkomer Johnsen meteen starten

DEN HAAG - ADO-trainer Fons Groenendijk laat nieuwkomer Bjorn Johnsen in de seizoensouverture meteen in de basis starten. De aanvaller werd vorige week gecontracteerd en scoorde direct bij zijn 'officieuze' debuut tegen Excelsior. 'Ik ben benieuwd hoe we er voor staan', aldus Groenendijk een dag voor de start van de competitie.

ADO Den Haag start tegen FC Utrecht met Johnsen in de spits. Ook nieuwkomers Bas Kuipers en Lex Immers gaan hun opwachting makenOp de flanken genieten Sheraldo Becker en Edouard Duplan de voorkeur boven nieuwelingen Melvyn Lorenzen en Elson Hooi. Nick Kuipers zit wegens een schorsing niet bij de selectie.‘Utrecht is een ploeg die altijd wil vechten. Dat zag je ook tegen Lech Poznan (Europa League-wedstrijd red.). Daar vochten ze tot de laatste minuut. Zij hanteren een speelwijze die voor veel clubs lastig te bespelen is, omdat ze 4-4-2 spelen. Als je je dan gaat aanpassen als club, dan doe je jezelf te kort. Ik ga liever uit van eigen kracht.’ADO Den Haag verloor vorig seizoen in de vijftiende speelronde op 4 december 2016 met 2-0 van FC Utrecht. De doelpunten werden gemaakt door Nacer Barazite en Sebastien Haller.Wie aan de wedstrijd ADO Den Haag tegen FC Utrecht denkt, denkt gelijk terug aan 20 november 2011. Lex Immers maakte in de 60ste minuut misschien wel zijn mooiste doelpunt uit zijn carriere. Met een heerlijke pegel zette hij ADO op 2-1. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd gelijk: 2-2.De wedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Utrecht is live te volgen op 89.3 Radio West. Ook via Facebook Twitter en Instagram is de eerste wedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen te volgen.