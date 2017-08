Romeinse legerbarak nagebouwd voor buurtkinderen Leidse wijk

Foto: Omroep West Ruitenmasker van Gordon. (Foto: Rijksmuseum van Oudheden)

LEIDEN - Zo'n 40 kinderen per dag hebben de tijd van hun leven in de zomerweek van Park Matilo in Leiden. Het is een bijzondere week, want alle activiteiten staan in het teken van de Romeinen. Logisch ook, want 2000 jaar geleden waren hier Romeinse soldaten gelegerd. En speciaal voor deze week heeft de organisatie een Romeinse legertent op ware grote nagebouwd.

Jezelf schilderen als Romein staat vandaag op het programma. En zo staat er deze week iedere dag iets anders op het drukke programma van organisator Ludy Feyen. 'Ik ben beeldend kunstenaar en heb dit project bedacht om de kinderen in de wijken Meerburg en Roomburg een bijzondere week te bieden.'



Park Matilo gebied is een rijksmonument omdat in de bodem de resten van een Romeins fort gevonden zijn. Zo kwam in 1996 het beroemde bronzen ruitenmasker 'Gordon' naar boven uit de grond. Het masker kreeg die naam omdat het gelijkenissen vertoont met de entertainer.



Bekend



De kinderen wonen allemaal in de buurt en kennen de geschiedenis van Fort Matilo dus ook een beetje. 'We leren allemaal dingen over de Romeinen zoals hoe ze kleding maakten, hoe ze vochten, maar ook hoe ze kookten', zegt een meisje. 'Ik vind het echt heel leuk.'