Keuken Jamie Oliver in brand gevlogen

Foto Regio 15

DEN HAAG - In de keuken van het nog te openen restaurant van de Britse kok Jamie Oliver in de Grote Marktstraat in het centrum van Den Haag heeft donderdagochtend brand gewoed.





De schade is nog niet bekend. Het nieuwe restaurant gaat over zeven dagen open. Jamie's Italian, zoals het restaurant heet, is te vinden in het vernieuwde Sijthoff gebouw in de Grote Marktstraat. Op het moment dat de brand uitbrak werd er een training gegeven aan het personeel.De oorzaak van de brand aan de Grote Markstraat is niet duidelijk.