Afdeling ziekenhuis ontruimd vanwege vrijgekomen chemische stof

Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

DEN HAAG - Bij het ziekenhuis HMC Westeinde in Den Haag is donderdagochtend een chemische stof vrijgekomen op een afdeling. De ruimte moest ontruimd worden, maar de rest van het ziekenhuis heeft er geen last van. 'Het gaat om een hele kleine hoeveelheid', laat de brandweer weten.

Desondanks was er veel brandweer aanwezig. 'Bij gevaarlijke stoffen komt er altijd een groot team van de brandweer, dat ook veel apparatuur meeneemt.'



Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt tegen Omroep West dat het gaat om ammoniumsulfide. Een medewerker heeft een bakje met dat spul laten vallen. In de omgeving hing daardoor een sterkte ammoniaklucht. De omgeving is inmiddels gelucht, laat het ziekenhuis weten. De betrokken afdeling is inmiddels weer geopend.