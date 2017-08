Onderzoek naar tientallen dode vogels komt maar traag op gang

'We hebben deze week contact gezocht met verschillende onderzoeksinstituten, maar niemand nam snel contact met ons op', vertelt de woordvoerder van de dierenambulance Den Haag aan Omroep West. 'De meeste dode kauwen zijn inmiddels vernietigd, maar we hebben een aantal achtergehouden die vrijdagochtend door een koerier worden opgehaald.' Zondag en maandag werden in totaal 39 dode kauwen aangetroffen bij de Haagse Hogeschool op het Johanna Westerdijkplein. Ook later in de week vonden ambulancebroeders nog een aantal beesten, maar 'lang niet zoveel als aan het begin van de week'. 'Ik verwacht dat hele families zijn overleden', zegt de woordvoerder.Onderzoek moet nu uitwijzen waar de vogels aan zijn bezweken. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door de Voedsel en Warenautoriteit NVWA en door de Dierenpolitie.