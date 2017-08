Toch huldiging van Westlandse Oranje-voetbalsters na 'flater'

Vreugde bij bondscoach Sarina Wiegman, assistent Foppe de Haan en Mandy van den Berg. (Foto: Soccrates Images)

WESTLAND - Er komt toch een officiële huldiging van de Westlandse Oranje voetbalster Mandy van den Berg en coach Sarina Wiegman. Mandy van den Berg heeft volgens een woordvoerder van de gemeente Westland al toegezegd dat ze komt. Met Sarina Wiegman is nog geen contact geweest omdat ze met vakantie is.

Wanneer de huldiging is, is nog niet bekend. Wel is het de bedoeling dat beiden op dezelfde dag in het zonnetje gezet worden. Eerder van de week liet de gemeente Westland nog weten dat er geen huldiging zou komen, maar nadat Westland Verstandig (WV), LPF Westland en GemeenteBelang Westland lieten weten zelf een huldiging te gaan organiseren, kwam de gemeente terug op dat besluit.



Deze drie partijen laten nu weten dat college van burgemeester en wethouders een 'flater' heeft geslagen. De partijen willen na het zomerreces terugkomen op het standpunt van het college.