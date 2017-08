Ontwerp Legoland op Scheveningen terug naar de tekentafel

DEN HAAG - De Haagse welstandscommissie heeft voorlopig een streep gezet door het ontwerp van Legoland. Welstand keurde de vormgeving van de nieuwbouw af. Het ontwerp moet nu terug naar de tekentafel.

Op de Scheveningse boulevard komt op de plek van het voormalige Vitalizee tussen het Kurhaus en Sea Life een vestiging van Legoland Discovery Centre . In het overdekte attractiepark worden bekende Haagse en Scheveningse gebouwen nagebouwd met legostenen. Het pand van Vitalizee moet hiervoor worden gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats.Maar de welstandscommissie is niet tevreden over het ontwerp. 'De commissie maakt bezwaar tegen de vormgeving en inrichting van het dak van de bovenbouw', staat in het advies. Uitgangspunt moet zijn een dak als een duinlandschap. 'Maar met het voorgestelde dakpakket is een duinlandschap niet mogelijk. Daarnaast wordt de uitstraling van een landschap teniet gedaan door de toevoeging van zonnepanelen.'De welstandscommissie kan zich wel vinden in de opzet van het ontwerp, namelijk een steenachtige onderbouw die lijkt op de andere bebouwing op de boulevard. Ook het paviljoen dat bovenop het pand komt kan de goedkeuring wegdragen van welstand. 'Maar met de voorgestelde architectonische uitwerking wordt dit concept niet waargemaakt. Bepalend hierbij zijn de afwerking en de kleurstelling van de dakranden' van de onder- en bovenbouw'.Volgens een woordvoerder van de gemeente is er geen reden tot zorgen. 'Dit is een standaardproces binnen de aanvraag van de omgevingsvergunning. Er wordt verder gesproken over de aanpassingen. Dit past binnen de gestelde termijn en de planning.'Begin van de maand liet eigenaar Merlin Entertainment weten dat Legoland definitief naar Scheveningen komt. Wanneer het attractiepark opengaat is niet duidelijk.