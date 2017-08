Gretige Beugelsdijk wil 'de oude' weer worden op het veld: 'Ben topfit'

De afgelopen tijd heeft de verdediger extra trainingen afgewerkt en op het veld wil hij weer de 'ouderwetse Beugelsdijk worden'.'Dit moet mijn seizoen worden', zegt Beugelsdijk, die zijn zesde seizoen bij ADO ingaat. 'Op fysiek vlak kan ik altijd nog beter worden. Ik wil 95 minuten kunnen gaan en niet moe zijn.' En dus ging Beugelsdijk aan de slag met de fysieke trainer John Nieuwenburg. 'Dat heb ik gedaan en ben nu topfit.'Beugelsdijk praat in het interview verder over de rol van Lex Immers in het elftal, schat hij in waar ADO op dit moment staat en vertelt hij over zijn nominatie als maatschappelijk speler van het jaar.