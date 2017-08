Drie jaar cel voor man uit Nootdorp die nichtje en dochtertjes misbruikte

DEN HAAG - De Haagse rechtbank heeft donderdag een 41-jarige man uit Nootdorp veroordeeld tot drie jaar cel en een lichte vorm van tbs vanwege seksueel misbruik van zijn twee dochtertjes en een nichtje. Het minderjarige nichtje bracht de zaak vorig jaar september aan het rollen, toen ze op haar middelbare school vertelde over het misbruik door haar oom tijdens logeerpartijen.

Al snel bleek dat de Nootdorper zich ook vergreep aan zijn twee jonge dochtertjes. Dat gebeurde als hij ze hielp met douchen. Volgens de rechtbank vonden de vérgaande seksuele handelingen met zijn dochtertjes geregeld plaats, in een periode van drie jaar.



Bij de politie had de Nootdorper een gedetailleerde bekentenis afgelegd over het misbruik van de slachtoffers. Tijdens de rechtszitting twee weken geleden bij de Haagse rechtbank wist hij zich veel dingen niet meer te herinneren.



Vertrouwen geschonden



De rechtbank vindt dat de Nootdorper het vertrouwen van zijn dochtertjes en nichtje heeft geschonden. 'Kinderen mogen bescherming verwachten van een volwassene, zeker als het een oom of vader is.'



De Nootdorper had volgens de rechtbank ook kinder- en dierenporno in bezit. De kinderporno zou hij al sinds 2007 van het internet geplukt hebben. Hij speelde met zijn kinderen ook pornofilms na, aldus de rechtbank. Volgens de deskundigen lijdt de vader uit Nootdorp aan onder meer pedofilie en voyeurisme. Daarom vindt de rechtbank hem verminderd toerekeningsvatbaar.



OM wilde vijf jaar cel



De officier van justitie vond dat de Nootdorper een celstraf van vijf jaar had verdiend, naast de lichte vorm van tbs. De rechtbank wil echter dat niet te lang gewacht wordt met de tbs-behandeling van de Nootdorper. Daarom heeft ze een lagere celstraf opgelegd. De Nootdorper moet zijn nichtje een schadevergoeding van 10.000 euro betalen.