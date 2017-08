Zwavelzuur gelekt in zwembad

NIEUWVEEN - In zwembad Aarweide in Nieuwveen is donderdagochtend zwavelzuur gelekt. Het gaat volgens de brandweer om een kleine hoeveelheid van de chemische stof, die gelekt is in een afgesloten schoonmaakhok. Het zwembad is niet ontruimd.





'Er is een slang losgeschoten van het vat waarin het zwavelzuur zat', zegt een woordvoerder. 'We bekijken nu hoe we de boel het beste kunnen aanpakken. De situatie is verder stabiel.'



