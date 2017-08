Bestuurder Hoogheemraadschap krijgt boete voor mishandeling

Politiehond (archieffoto)

DEN HAAG - Hans Middendorp, bestuurder van het Hoogheemraadschap Delfland, is donderdag door de politierechter in Den Haag veroordeeld tot een boete van 250 euro voor mishandeling. Middendorp werd in mei naar eigen zeggen in een bos in Den Haag gebeten door een hond. Hierdoor ontstond ruzie met de eigenares van de hond. Middendorp zou de vrouw hierbij geduwd hebben, waarop zij zou zijn gevallen.

Geschreven door Sander Knura





Na het incident legde de bestuurder



De vrouw deed vervolgens aangifte en Middendorp kreeg een boete. Hij ging daar tegen in beroep en liet de zaak voor de rechter komen, die veroordeelde hem donderdag alsnog. Middendorp heeft nog 14 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak van deze rechter.Na het incident legde de bestuurder tijdelijk zijn functie neer . De dijkgraaf en het college van het Hoogheemraadschap steunden dat besluit. In een verklaring liet Middendorp weten dat hij de negatieve publiciteit betreurde en het Hoogheemraadschap niet wilde belasten met negatieve beeldvorming over zijn persoon.