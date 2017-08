Tijgerspin duikt weer op in Delfgauw: 'Ik heb er zeker vijf gezien'

DELFGAUW - Ben je bang voor spinnen? Pas dan op met een bezoekje aan Delfgauw. Daar is namelijk de tijgerspin gesignaleerd. Dit tropische exemplaar kan van voor- tot achterpoot bijna vijf centimeter groot worden.

De tijgerspin is te bewonderen in de Pauwmolen in Delfgauw. 'Bij het tunneltje', vertelt Karin Flier. 'Er is daar een groot braakliggend terein met bramenstruiken, en daar zag ik er zeker vijf hangen. Ik heb snel een mooie foto geschoten.'Echt bang was ze niet: 'Ik snap dat veel buurtbewoners zich een hoedje schrikken als ze deze spin tegen het lijf lopen, maar ik heb vogelspinnen thuis en ben wel wat gewend', lacht ze.De vonst van de tijgerspin verbaast spinnenexpert Peter van Helsdingen van Naturalis allerminst: 'Elk jaar wordt deze soort wel gezien. Iedereen noemt ze tijgerspinnen, maar eigenlijk heten ze wespspinnen.'De beesten komen oorspronkelijk uit Zuid-Frankrijk en Midden-Europa, maar zijn door de klimaatverandering naar Nederland gekomen. 'In 1980 is de spin voor het eerst in Nederland gesignaleerd, en heeft zich sindsdien hier uitgebreid. Ze duiken nu eigenlijk overal op', vertelt hij.Toch zien mensen hem bovengemiddeld vaak in Delfgauw verschijnen. 'In 2013 heb ik er ook een aantal hier gezien', vertelt Flier. 'Toen heb ik eitjes meegenomen, maar jammer genoeg zijn die nooit uitgekomen.'Waarom de tijgerspin zich vooral settelt in Delfgauw, weet bioloog Van Helsdingen niet. 'Het zijn echte pioniers: ze duiken overal op. Dat ze nu een aantal jaar worden gezien in Delfgauw is moeilijk te verklaren, want deze spin is eigenlijk een zwervend beest.'