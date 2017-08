Drugslabs rukken op: 'Wees alert, ze ruiken naar anijs'

REGIO - De politie heeft in een half jaar tijd zes drugslaboratoria ontmanteld in onze regio. Vorig jaar waren het er zeven in een heel jaar. De Haagse politie maakt zich nog geen zorgen om de stijging, maar vraagt mensen wel om alert te zijn: 'Drugslabs ruiken naar anijs.'

'Voor onze regio is dit redelijk veel en we willen dit natuurlijk niet hebben in onze eenheid', zegt politiewoordvoerder Bobby Markus. De politie vraagt mensen alert te zijn op drugslaboratoria. 'Je kunt een anijsachtige, weeïge geur ruiken. Dus is een situatie verdacht en ruik je die geur, trek dan aan de bel bij de politie.'In januari ontdekte de politie een drugslab in een garagebox in een woonwijk Voorburg. In de weken erna werden pillenfabrieken in Leimuiden Driebruggen en Lisse opgerold. In mei deed de politie een inval op de Erasmusweg in Den Haag . Tien dagen later was het opnieuw raak middenin een woonwijk; in het Haagse Laakkwartier werd toen een drugslaboratorium ontdekt.In mei werd bij de bovenbuurman van Ron van Wezel een drugslab gevonden. 'Er was opeens allemaal politie en brandweer in de straat. De voordeur van de buurman ging eruit en er werden heel veel vaten en emmers naar buiten gedragen,' vertelt Van Wezel. 'Volgens de brandweer had de hele straat kunnen ontploffen door al die chemische spullen.'In een drugslab wordt meestal xtc en speed gemaakt. 'Daar gebruiken criminelen bijvoorbeeld zwavelzuur en zoutzuur voor. Vooral het mengen van die stoffen is heel gevaarlijk. Er kunnen explosies ontstaan of giftige dampen vrijkomen,' zegt politiewoordvoerder Markus. Ron van Wezel heeft nooit iets gemerkt van de activiteiten van zijn buurman. 'Ik heb niks gezien en niks geroken, terwijl ik best wel alert ben op dat soort dingen.'De buurman van Ron is opgepakt . Het appartement is voor een half jaar gesloten door de pandbrigade van de gemeente Den Haag. 'Dat doen we om de veiligheid en gezondheid van omwonenden te waarborgen en herhaling te voorkomen', zegt een woordvoerder. 'Daarnaast willen we zo een signaal afgeven dat de geconstateerde feiten onacceptabel zijn.'