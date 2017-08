'Absurd dat de NAM zo omspringt met de veiligheid van Westlanders'

WESTLAND - De SP in de Tweede Kamer wil weten of de inwoners van Westland al zijn geïnformeerd over het feit dat de NAM in Monster en Maasdijk teveel gas uit de grond heeft gehaald.

SP-kamerlid Sandra Beckerman vindt het absurd dat de NAM zo omspringt met de veiligheid van de inwoners. Zelfs na alle ellende door de gaswinning in Groningen zet dit bedrijf de veiligheid nog steeds niet voorop'. Ze vindt dat er moet worden ingegrepen.Donderdag werd bekend dat de NAM op drie plekken in het land fors meer aardgas heeft gewonnen dan hun vergunning toestond. In Maasdijk was de overschrijding 317 procent, in Monster 47 procent teveel en in het Overijsselse Hardenberg 30 procent.Ook de SP in de provincie Zuid-Holland vindt dat er scherper toezicht nodig is. Statenlid Lies van Aelst spreekt van 'wild west in het Westland'. Ze vindt meer en scherper toezicht nodig. Wat Van Aelst betreft krijgt de NAM sancties en niet een nieuwe vergunning.Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen, dat de gasboringen in de gaten houdt, is er geen sprake van acuut gevaar in het Westland.