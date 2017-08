Man die kinderporno maakte 'vanwege computerchips in zijn hoofd' hoort weer tbs eisen

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie blijft bij haar strafeis van drie jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen een Rijnsburger die pornofilmpjes maakte van zijn jonge kinderen. Psychiatrisch en psychologisch onderzoek van de verdachte heeft aangetoond dat hij behandeld moet worden, meent het OM.

De kinderpornozaak kwam aan het licht door een FBI-undercoveragent die de beelden kreeg aangeboden op de chatwebsite Kickchat. De politie vond later in het huis van de 27-jarige Richard B. honderen foto’s en beelden van zijn kinderen en andere kinderporno.De rechtbank had in juni om een rapport van deskundigen gevraagd , om te weten of de Rijnsburger voor tbs in aanmerking kwam. De conclusies zijn donderdag op een rechtszitting besproken. De verdachte zelf was niet aanwezig.De psycholoog en psychiater bevelen allebei een langdurige behandeling in een inrichting aan. De verdachte weigerde mee te werken aan verdere onderzoeken. 'Meneer is eigengereid', zo vat de rechter dat samen.Zij was nogal verbaasd door de ontdekking dat Richard B. in de gevangenis weer Ritalin zou slikken. Door dezelfde pillen zou hij in een roes zijn geraakt in de tijd dat hij de pornofilmpjes maakte van zijn dochter van 1 jaar en zoon van 4 jaar. Volgens zijn advocaat helpt Ritalin hem om weer rustig te worden, als hij allerlei stemmen in zijn hoofd hoort.De Rijnsburger blijft bij zijn verhaal dat er computerchips in zijn hoofd zitten die hem hebben aangezet tot het seksueel misbruik. De strafeis van het OM is in de ogen van zijn advocaat 'zwaar en onnodig'. Richard B. zit al bijna 1 jaar vast en dat zou voldoende zijn.Ze pleit voor observatie in het Pieter Baan Centrum om hem snel van zijn psychose af te helpen. Het zou Richard B. niet koud laten wat er met zijn gezin gebeurd is, maar ‘hij kan niet bij zijn gevoel’. De rechtbank doet op 24 augustus uitspraak.