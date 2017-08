Schevenings Vuurwerkfestival start met mooi weer: 'We hoeven niet te klagen'

DEN HAAG - Het is nog lang geen oud en nieuw, maar vrijdagavond knallen de eerste pijlen alweer de lucht in tijdens het Internationale Vuurwerkfestival op Scheveningen. De bezoekers spelen dit jaar een belangrijke rol: zij kunnen via een speciale app meestemmen wie de winnaar wordt.

In het verleden bepaalde de jury de uiteindelijke winnaar van de show, maar dit jaar dus niet. 'De app biedt ook inzicht in het programma en heeft een plattegrond', vertelt organisator Guido Venema enthousiast.Het festival is sterk afhankelijk van het weer. Gelukkig zien de vooruitzichten er zeer goed uit. 'We hoeven het eerste weekend zeker niet te klagen. Vrijdagavond is het helder en zaterdag blijft het waarschijnlijk droog. Maar het belangrijkste: het wordt windkracht 3, ideaal voor een vuurwerkshow.'Drie jaar geleden ontstond er een verkeersinfarct op Scheveningen, door de tienduizenden bezoekers die op hetzelfde moment vertrokken. Ook dit jaar verwacht Venema 100.000 bezoekers per avond. 'Iedereen heeft het altijd maar over drie jaar geleden. Heel irritant, want dat was een ongelukkige samenloop van omstandigheden.'Hij hoopt dat mensen verspreid over de dag richting Scheveningen vertrekken. 'Kom gewoon lekker rond het middaguur naar de boulevard en ga niet meteen na de laatste vuurwerkshow naar huis', roept hij.Er doen dit jaar acht landen mee. De aftrap wordt verzorgd door Nederland en het festival wordt op zaterdag 19 augustus afgesloten door de kampioen van vorig jaar: Spanje.