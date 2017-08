Burgemeester Krikke geeft imam Fawaz tien dagen om 'te stoppen met activiteiten'

DEN HAAG - Imam Fawaz Jneid moet van de gemeente Den Haag binnen tien dagen stoppen met zijn activiteiten in de Haagse Cilliersstraat. Het pand van zijn stichting Qanitoen mag alleen gebruikt worden voor 'bedrijfsmatige activiteiten'.

En dat gebeurt niet. Volgens de gemeente wordt het pand 'hoofdzakelijk als gebedsruimte gebruikt'. 'Een dergelijk afwijkend gebruik is niet toegestaan.'Eerder had burgemeester Pauline Krikke de activiteiten van Fawaz al 'zeer ongewenst' genoemd. Houdt de stichting zich niet aan de afspraak, dan 'zal de gemeente direct een procedure aanspannen om er voor te zorgen dat het pand conform de afgesproken bestemming in gebruik wordt genomen en gehouden'. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan om een kort geding voor de rechtbank.De gemeente geeft aan er alles aan te doen om te voorkomen dat Fawaz 'voet aan de grond krijgt in Den Haag'. Burgemeester Krikke: 'We moeten krachtig en tevens juridisch zorgvuldig opereren, zodat de stappen die we nemen ook op de lange ter mijn standhouden.'De Syrisch-Libanese Fawaz Jneid werd eerder als hoofdimam ontslagen door de salafistische As-Soennahmoskee. Hij zou onwettig huwelijken hebben gesloten en het moskeebestuur dwars hebben gezeten.