Let op welke gegevens je achterlaat, ook op de buurtpreventie-app Nextdoor

REGIO - Gebruikers van de populaire buurtpreventie-app Nextdoor kunnen zonder dat ze het doorhebben gevoelige informatie over zichzelf openbaar maken. Die informatie kan inbrekers soms helpen. De kans dat het gebeurt is klein, maar het is wel mogelijk, erkent ook Nextdoor.

Het is heel eenvoudig om een account aan te maken bij de Nextdoor. Om te registreren hoef je niet eens in de wijk te wonen. De locatie waar het account wordt gemaakt, is bepalend. Dus ook een inbreker die rondloopt in een wijk kan zomaar een account instellen.Vanaf dat moment kan de inbreker alle berichten lezen die de andere bewoners in de wijk met elkaar delen. Het gaat meestal om berichten over buurtpreventie, een verloren huisdier of een buurtfeest. Laatst liet iemand het volgende weten: 'Beste, In verband met mijn vakantie wordt mijn e-mail niet gelezen. Ik ben vanaf 21 augustus weer aanwezig.'En in deze automatische email-handtekening staat ook het volledige adres van deze man. Niet zo handig, want met deze gegevens weet de inbreker precies waar hij heen moet en wanneer. In onze regio wordt de app door zo'n 450 buurten gebruikt. Dat is iets meer dan de helft van alle buurten in de regio.Nextdoor zegt in een schriftelijke reactie: 'De privacy en veiligheid van onze leden is het belangrijkste uitgangspunt. Het gebeurt zeer zelden, maar er zijn helaas enkele uitzonderingen die niet zijn opgepikt door onze filters.' Het bedrijf zegt dat het account van de bewoner uit ons voorbeeld tijdelijk gedeactiveerd is. Later neemt het bedrijf persoonlijk contact met hem op.