Spookrijder die ongeluk veroorzaakte op A4 had drugs gebruikt

Foto: Regio15

DEN HAAG - De 45-jarige man die in mei zo'n 17 kilometer op de verkeerde weghelft van de A4 reed, was onder invloed van cannabis of speed. Dat staat in de dagvaarding van het Openbaar Ministerie. Het OM verdenkt de Pool van poging tot doodslag. Volgende week moet de man voor het eerst voor de rechter verschijnen.





Een automobilist uit Naaldwijk filmde de spookrijder







Volgende week vrijdag staat de verdachte voor het eerst voor de rechter in een zogenoemde pro formazitting. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.



