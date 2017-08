'Gaswinning Westland niet gevaarlijk', zegt de overheid, maar niemand gelooft dat

WESTLAND - Omwonenden van de aardgaslocaties in Maasdijk en Monster lopen geen acuut gevaar, zegt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Maar echt gerust is de bevolking daar niet op. En ook in de politiek zijn er vragen.

Het SodM bepaalde deze week dat de NAM voor het einde van de maand mogelijk moet stoppen met de gaswinning omdat het bedrijf in Monster en Maasdijk te veel gas uit de grond heeft gehaald.In Monster mag 85 miljoen kuub worden opgepompt en in Maasdijk 18 miljoen kuub. Maar in de praktijk is er veel meer gewonnen. In Monster nu al 125 miljoen kuub - dat is 47 procent meer dan is afgesproken. En in Maasdijk 75 miljoen, een overschrijding van bijna 320 procent.Van Groningse toestanden is geen sprake, verzekert het SodM. In het noorden hebben bewoners te maken met aardbevingen met alle gevolgen van dien. Maar dat is hier niet aan de orde. De velden waar naar gas geboord wordt zijn hier veel kleiner dan in Groningen en dus zijn de risico's ook beperkter. Toch moet de gaswinning voor het einde van de maand stoppen.Veel bewoners maken zich zorgen, blijkt als we het winkelend publiek in het Westland daarom vragen. 'Ja, ik kan mij er wel druk over maken', zegt een vrouw. Al die aardbevingen, het gebeurt niet gelijk maar pas na jaren.' Een ander valt haar bij. 'Het zal misschien niet zo erg worden als in Groningen, maar ik vind wel dat het goed onder de aandacht moet worden gebracht.' Een man vindt dat het beleid moet worden aangepast. 'Er moet goed op toegezien worden', zegt hij.Ook de lokale en provinciale politiek is niet blij met de situatie . Lies van Aelst (SP), lid van Provinciale Staten, wil duidelijkheid. 'De NAM is natuurlijk al niet heel goed bezig in Groningen. Het vertrouwen is voor een groot deel al weg bij de bevolking.' Remmert Keizer, voor Gemeente Belang Westland lid van de gemeenteraad in Westland, weet ook wel dat er geen acuut gevaar is geweest, 'maar de normen zijn overschreden. Wij willen weten hoe ver die overschreden zijn en hoe de normen worden vastgesteld.'De gemeente Westland laat in een schriftelijke reactie weten de zorgen van de bewoners te delen. Het is voor een gemeente een lastige kwestie omdat ze geen rol speelt in het toezicht of de handhaving rond gasboringen in haar gebied. De gemeente wil op korte termijn duidelijkheid over mogelijke risico's. Hierover gaat de gemeente praten met de NAM en de toezichthouder van de staat.Voor de zomer lieten verschillende politieke partijen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland al weten bezorgd te zijn over plannen voor mogelijke gasboringen in Midden-Delfland en bij Reeuwijk. De provincie Utrecht is al tegen gaswinning aan de rand van de provincie bij Reeuwijk. De fracties hopen dat ook Zuid-Holland zich tegen gaswinning zal uitspreken.De NAM dient voor het eind van de maand een nieuw gaswinningsplan in bij de minister. Hij bepaalt of NAM verder mag met gaswinning in het Westland.