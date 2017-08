Man zet naakt zijn vuilnis buiten: naar de rechter

DEN HAAG - Een 40-jarige man uit Katwijk staat maandag voor een erg opmerkelijke actie voor de rechter. Hij zou op 2 augustus 2016 in Leiden zijn vuilnis buiten gezet hebben. Dat is niet strafbaar, maar wel dat de de man dit deed zonder kleren aan.

Bovendien was het waarschijnlijk ook helemaal niet zo fijn om ongekleed de deur uit te gaan. Zo warm was het namelijk niet. Volgens het KNMI was het op 2 augustus 2016 tussen de 13 en 18 graden en de zon was niet te zien. Regen was er wel. Zo'n 8 millimeter.Het naaktlopen is niet het enige waarvoor de man voor de rechter moet verschijnen. Hij zou ook een sixpack bier gestolen hebben bij de supermarkt.Maar daarmee zijn we er nog niet. Ook zou de man bij een strandtent hebben gegeten zonder te betalen, schold hij een agent uit en stal hij nogmaals bier en AA-drink bij een andere supermarkt.